Maltempo, danni e disagi: a Diso crollano le luminarie, lido abbattuto dal vento a Leuca

Maltempo, danni e disagi in tutto il Salento, soprattutto nelle zone di Presicce-Acquarica, Nardò e Otranto. A Diso sono crollate le luminarie allestite per la festa patronale. A Leuca, invece, un intero stabilimento balneare è stato abbattuto dalla furia del vento e delle onde del mare.

Sin dalle 4 di questa mattina diverse squadre dei vigili del fuoco di Lecce sono impegnate nel basso Salento per interventi dovuti al maltempo: per lo più il lavoro consiste nel liberare le strade da alberi caduti proprio sulla carreggiata.





Luminarie crollate a Diso

A Diso, la squadra dei vigili del fuoco di Tricase sta operando per mettere in sicurezza le luminarie approntate per la festa patronale che hanno subito dei ribaltamenti.

Gli altri interventi

In particolare gli interventi più rilevanti sono avvenuti sulla strada provinciale Minervino-Specchia Gallone per un cavo Enel che invadeva la sede stradale, sulla Presicce-Acquarica, sull’Alezio-Taviano e sulla Miggiano-Lucugnano per degli alberi che invadevano la sede stradale impedendo il transito degli autoveicoli. Sempre nel Comune di Miggiano i vigili del fuoco hanno liberato la linea delle ferrovie sud-estdove un grosso albero era caduto impedendo il transito dei treni. In queste ore i vigili del fuoco di Gallipoli stanno operando sulla Nardò-Avetrana per alberi sulla sede stradale e quelli di Maglie sulla litoranea Santa Cesarea terme-Otranto sempre per alberi caduti sulla sede stradale.

Nel Brindisino

Paura a Brindisi, tra Focolare e Nostra famiglia, in zona ospedale Antonio Perrino, per la caduta di un grosso pino marittimo su un'auto con a bordo una signora uscita illesa dal cofano. A salvarla è stato il muretto che ha fatto da appoggio. Sul posto i vigili del fuoco con una autogru.

A Massafra

ll maltempo non risparmia la città di Massafra. Questa mattina intorno alle 10 un albero è caduto su un’auto parcheggiata in via del santuario. La furia del vento è riuscita a piegare il tronco che si è abbattuto su un’auto parcheggiata proprio lì vicino. Immediata la richiesta di soccorso alla Polizia Locale. Fortunatamente non c'era nessuno nell'abitacolo, così come nelle vicinanze.