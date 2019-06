“Sporchiamoci le mani” arriva a Casalabate: via i rifiuti dalle spiagge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il grande giorno della campagna Sporchiamoci le mani che si svolge oggi nella splendida cornice di Casalabate è arrivato. Tantissime le forze in campo da Squinzano e da Trepuzzi tutti uniti dallo scopo comune di tutelare il nostro splendido territorio». Lo dice Luigi Massimiliano Aquaro, avvocato, presidente di Legambiente Porto Cesareo e membro della segreteria di Legambiente Puglia.La tappa di Casalabate dell'iniziativa promossa da Quotidiano in collaborazione con Legambiente è stata organizzata dalle due amministrazioni del nord Salento con il supporto di Monteco, l'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti. I protagonisti saranno i ragazzi delle seconde medie dei due comuni, le ragazze ed i ragazzi dei due Consigli comunali, gli scout, gli allievi dell'ente di Formazione Afg. Tantissime le associazioni che hanno aderito all'iniziativa, come pure le pro loco, la protezione civile e numerosi cittadini liberi. Dopo diversi incontri tra le amministrazioni di Trepuzzi e Squinzano che per la prima volta hanno condiviso l'iniziativa sulla marina che insieme amministrano è stata stabilita una scaletta della giornata con inizio alle 9 con il raduno a Casalabate in piazza Lecce, da dove ci si è spostati poi in direzione delle spiagge. I ragazzi, accompagnati da docenti e alcuni genitori sono aiutati in tutto il percorso dai membri delle varie associazioni dopo aver ritirato i sacchi e i guanti da indossare prima di entrare nel pieno della raccolta.«L'obiettivo dell'iniziativa spiega Mario Montinaro, amministratore unico di Monteco Srl è chiaro. Si tratta di ribadire il deciso e convinto no all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, ancor di più sul nostro litorale, meta di numerosi turisti. Sono anni che l'azienda è impegnata nel raggiungere il miglior livello di igiene urbana nei comuni in cui opera, oltre a sensibilizzare i cittadini, con campagne dedicate, all'utilizzo delle strutture messe loro a disposizione per il deposito e il ritiro dei materiali ingombranti. Con l'adesione a questo lodevole progetto vogliamo mettere in evidenza quanto sia importante aver cura del contesto meraviglioso in cui viviamo e quali siano le conseguenze che un comportamento irrispettoso può generare in termini di salute e costi sociali».Gli studenti durante l'anno scolastico hanno seguito delle lezioni di sensibilizzazione a cura della stessa Monteco con la referente della comunicazione Alessandra Stefano: Monteco, nel mese di maggio, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Trepuzzi, ha intrapreso una campagna di sensibilizzazione rivolta ai ragazzi delle scuole medie per sensibilizzare i ragazzi e di conseguenza le famiglie, alla tutela dell'ambiente attraverso strategie che rafforzano il tema della raccolta differenziata ha spiegato -. Uno dei concetti principali che viene divulgato alle nuove generazioni, è il significato delle 3 R: Recupero, Riciclo, Riuso».Il vicesindaco e assessore all'Ambiente di Trepuzzi, Giovanni Chirizzi ha spiegato quanto queste iniziative siano importanti per i più giovani: «Siamo intervenuti per ripristinare lo stato delle cose già in diversi luoghi divenuti discariche a cielo aperto cercando di combattere anche l'evasione fiscale che molto spesso diventa anche il motivo di questi abbandoni indiscriminati. Ma non basta solo intervenire materialmente per restituire all'ambiente la sua bellezza, occorre intervenire anche nell'educazione e nella formazione dei cittadini del futuro, ragion per cui sposiamo e promuoviamo queste iniziative».E dall'Istituto Comprensivo di Squinzano arriva un forte basta. «I nostri ragazzi intendono gridare: basta! Ecco perché spiega la professoressa Lorella Fano - con grande entusiasmo hanno accolto l'iniziativa Sporchiamoci le mani, promossa da Quotidiano e Legambiente. A scuola, attraverso un percorso didattico di tipo laboratoriale, riflessivo, operativo, motivante e significativo, si sono preparati, guidati dalle professoresse Maria Mariano ed Isabella Simone, per affrontare oggi la pulizia delle spiagge di Casalabate».