Quaranta chili di droga nel garage: condannato a sette anni

Sette anni di carcere sono stati inflitti a un 45enne di Racale per il possesso di 40 chili di droga. La sentenza è del gup Giulia Proto e giunge al termine di un processo con rito abbreviato. L’imputato è Fabrizio Mastria, difeso dagli avvocati Francesco Fasano e Mauro Margarito.

La droga nel garage



I fatti all’incirca un anno fa, l’8 aprile del 2023 quando nel garage furono rinvenuti e sequestrati 40 chili tra cocaina, eroina, hascisc e marijuana.

A perquisire il locale erano stati i carabinieri, che avevano sottoposto il 45enne a un controllo per strada. Considerato l’ingente quantitativo, fu arrestato e condotto nel carcere di Borgo San Nicola, affrontò l’interogatorio di convalida che segue agli arresti in flagranza e si avvalse della facoltà di non rispondere. Gli fu poi concessa l’attenuazione della misura: ottenne gli arresti domiciliari.

Il processo



L’uomo ha scelto di affrontare il processo con rito abbreviato che consente lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Ieri la sentenza del giudice dell’udienza preliminare: 7 anni di reclusione in primo grado, considerate anche le attenuanti generiche. Una volta depositate le motivazioni la difesa potrà proporre appello per puntare, quantomeno, a una riduzione della pena.