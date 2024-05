Studenti salentini si classificano secondi premio nazionale sulla scienza: ecco cosa hanno vinto

Il Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Maglie, nel Salento, si è classificato al secondo posto nel concorso Mad for Science indetto dalla Fondazione Diasorin. Otto le scuole finaliste, in arrivo alla finale da Campania Lombardia, Lazio, Piemonte, Toscana e Veneto. Gli studenti e la docente referente, la professoressa Arianna Gennari, hanno partecipato alla challenge finale oggi a Torino e hanno vinto il secondo premio, pari a 45mila euro da impiegare per ammodernare il laboratorio scolastico.

Il montepremi complessivo era di 200.000 euro.

Il progetto

Il team del da Vinci ha raggiunto questo importante traguardo grazie a un progetto di ricerca incentrato sulle biotecnologie rosse, ovvero quelle per la salute. In particolare gli studenti hanno sviluppato una colla chirurgica multicomponente che riduce il rischio di infezioni cutanee e quindi il ricorso a terapie antibiotiche, che sono la principale causa dello sviluppo di batteri resistenti. Domani la finale, ma per la Puglia resteranno loro i campioni e l'esempio da seguire.

Le dichiarazioni della preside

«Il risultato raggiunto dai miei studenti - commenta la preside del liceo, Annarita Corrado - mi rende molto orgogliosa.

Sono grata alla professoressa Arianna Gennari che, con grande impegno e passione, ha guidato i ragazzi in questo percorso che ci permetterà di trasformare il nostro laboratorio in un moderno biolaboratorio attrezzato e all’avanguardia. Sono commossa dalla passione coltivata con impegno da questi ragazzi e dalle promesse che docenti preparati e motivati riescono a seminare nel nostro futuro. Accompagnare i giovani alla scoperta della scienza, aprire loro una finestra sulle opportunità di progresso che essa ci offre, resterà una delle priorità della nostra scuola».