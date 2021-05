Chiude il Santuario: padre Pino contagiato dal Covid. L'annuncio ai fedeli: «Preghiamo per la sua salute fortemente compromessa»

Il Covid rallenta in tutta la Puglia, ma continua a colpire alcuni comuni. E' il caso di Parabita, nel Salento: padre Pino, della Basilica Santissima Maria della Coltura, già ricoverato all'ospedale di Tricase per problemi cardiaci, ha contratto il Covid e soffre ora di una grave polmonite bilaterale. A comunicare le condizioni di salute del frate alla comunità dei fedeli parabitani e la necessaria chiusura del Santuario per provvedere alla sanificazione è stato ieri il rettore della Basilica, padre Francesco: «Cari fedeli, mi corre l’obbligo di avvisarvi che domani (oggi, 11 maggio) il santuario resterà chiuso per una sanificazione completa e comunque fino a esito negativo del tampone di tutti i frati. Purtroppo è di poco fa la notizia che padre Pino è ricoverato all’ospedale di Tricase per una polmonite da Covid. Vi invito tutti a pregare per la sua salute già gravemente compromessa. Certo che l’esito del tampone ci consentirà di riaprire presto, affido la nostra comunità alla vostra preghiera».

Preoccupato anche il sindaco del comune, Stefano Prete, che si è detto «dispiaciuto per questa brutta esperienza. Confidiamo nell'immediata guarigione di padre Pino». Parabita, peraltro, è stata segnata di recente dalla morte di una giovane mamma, Patrizia Martignano, 48enne con tre figli, uccisa dal Covid il 3 maggio scorso, mentre il numero degli infetti resta alto. Nella vicina Matino, sempre all'inizio del mese, era venuto a mancare anche Emanuele Stefano, 28 anni, proprio a causa delle conseguenze della malattia da Sars-Cov2.