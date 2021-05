Salento, il Covid uccide una mamma 48enne: lascia marito e tre figli

Il Covid strappa una mamma ai suoi tre figli: non ce l'ha fatta Patrizia Martignano, 48enne di Matino, nel Salento, morta la scorsa notte per le conseguenze dell'infezione da Sars-Cov2 che non le ha lasciato scampo. Nonostante la giovane età, il quadro clinico della donna è andato peggiorando fino all'esito fatale. Originaria di Parabita, risiedeva a Matino con il marito e i tre ragazzi nati dalla loro unione.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Matino, addio a Emanuele: morto di Covid a 28 anni

Cresce la preoccupazione

Il paese è in lutto e cresce la preoccupazione di focolai sempre più diffusi. Le notizie che si rincorrono in queste ore parlano di circa 150 contagi, aumentati in particolare dopo una festa tenutasi - in spregio delle regole anti-contagio - per festeggiare il compleanno di un 18enne.

Pochi giorni fa, a Matino, la morte di un altro giovanissimo: Emanuele Stefàno, di appena 28 anni. Il ragazzo viveva con la madre, anche lei infettata dal Covid. E dopo un primo ricovero a Galatina, è stato trasferio a Lecce perché i problemi respiratori che aveva necessitavano di una cura più intensiva. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, Emanuele ha perso la sua battaglia contro il virus.