Matino, addio a Emanuele: morto di Covid a 28 anni

Una morte assurda quella di Emanuele Stefano, ucciso dal Covid a soli 28 anni e senza altri problemi di salute. Il virus non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo viveva a Matino con la madre, che a sua volta era risulti positiva al coronavirus. Il giorno di Pasquetta era stato ricoverato in ospedale, a Galatina. Ma purtroppo i suoi polmoni non hanno risposto alle terapie e un paio di settimane fa è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva del Dea di Lecce le sue condizioni si sono aggravate ulteriormente fino alla morte.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Incinta di sette mesi si ammala di Covid e perde il bimbo

Il triste primato

Emanuele è la vittima più giovane del Covid nel Salento. A Matino il ragazzo, che frequentava assiduamente la parrocchia, era molto conosciuto e benvoluto. L'intera comunità è molto scossa dalla sua tragica scomparsa.