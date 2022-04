Corruzione, arrestato l'ex assessore Andrea Guido

Maxi blitz nella notte da parte dei carabinieri del Ros, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli, hanno notificato 57 misure cautelari (36 arresti in carcere, 16 arresti ai domiciliari e 5 divieti temporanei di esercitare attività d'impresa) emessi dal gip lo scorso 9 aprile.

Nell'ambito dell'operazione è finito ai domiciliari anche il consigliere di Fratelli d'Italia Andrea Guido, arrestato nella notte per corruzione. I fatti contestati all'amministratore risalirebbero al periodo in cui era assessore all'Ambiente durante la consiliatura del sindaco Paolo Perrone. Reati contestati, secondo l'accusa, per agevolare il Clan Moccia. L'operazione è stata eseguita con la collaborazione dei carabinieri del reparto operativo di Lecce.

Il blitz

Le accuse nei confronti dei 57 indagati vanno dall'associazione mafiosa all'estorsione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, fittizia intestazione di beni, corruzione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, ricettazione, favoreggiamento, reati aggravati dalla finalità di agevolare il clan Moccia.

Contestualmente il Gico della Guardia di finanza ha notificato altri due divieti temporanei di esercitare attività d'impresa e sequestrato, d'urgenza, beni mobili, immobili e quote societarie per un valore complessivo pari a 150 milioni di euro.