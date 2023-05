Lecce in serie A: pullman scoperto per i giocatori e la festa in piazza Mazzini

Festa di piazza per il Lecce che resterà in serie A. Ad annunciarlo è stato il sindaco Carlo Salvemini in un post con il quale replica alle polemiche sollevate dall'opposizione di centrodestra in Consiglio comunale e, in particolare, dal consigliere di Fratelli d'Italia Andrea Guido.



La polemica

Secondo quanto riportato da Guido, la richiesta del presidente dell'Us Lecce, Saverio Sticchi Damiani, per un tour in pullman sarebbe stata respinta «per motivi di sicurezza». «A Lecce - ha scritto in risposta Salvemini - contrariamente a quanto dichiarato dal consigliere Guido, festeggeremo la salvezza della nostra squadra in Piazza. “Sembrerebbe che”, “parrebbe che” sono più che sufficienti a innescare un polemica tutta politica su presupposti falsi e inesistenti.

L'Us Lecce e il Comune sono invece impegnati in queste ore nell’organizzazione di un corteo con pullman scoperto i cui dettagli saranno comunicati nelle prossime ore. Ieri e oggi ho più volte sentito telefonicamente il presidente Sticchi per concordare il tutto».

Il primo cittadino riferisce che ci si dovrà attenere alle disposizioni di sicurezza impartite dal questore, che ha vietato l'ingresso del pullman con i calciatori in piazza Sant'Oronzo. «Squadra, dirigenti e tifoseria potranno, quindi, salutarsi lungo le strade e fare festa in Piazza Mazzini. Al consigliere Guido suggerisco di dismettere gli abiti del tifoso politico e di godersi anche lui questo bellissimo risultato sportivo. Lasci in pace il calcio e la squadra giallorossa».