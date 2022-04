Chi è Pasquale Finocchio, in consiglio comunale a Bari per 25 anni: ai domiciliari

Pasquale Finocchio ha passato la sua vita all’interno del consiglio comunale di Bari. Nel complesso ben 25 anni, l’ultima volta è stata nella scorsa consiliatura. Eletto la prima volta nelle file di Forza Italia, passando poi per liste civiche, venne eletto poi sotto il Popolo della Libertà per tornare l’ultima volta nel 2014 di nuovo con Forza Italia. Nella scorsa consiliatura svolse anche il ruolo di vicepresidente del consiglio comunale. Nelle elezioni comunali del 2019 appoggiò come (quasi) sempre il centrodestra dopo che nell’ultima consiliatura era passato al gruppo misto.

APPROFONDIMENTI LECCE Corruzione, arrestato l'ex assessore Andrea Guido. Sospeso dal...

Il precedente

Nel 2015 la rete lo aveva preso di mira dopo un suo intervento in consiglio comunale, mentre nel 2018 era finito nel mirino del programma di La7 “Non è l’Arena”, condotto da Massimo Giletti, quando si parlò del tema relativo ai gettoni di presenza, in Comune a Bari, e delle infinite riunioni delle commissioni consiliari.