Chi è Andrea Guido: dalla circoscrizione Rudiae a Palazzo Carafa

E' uno dei mister preferenze di Palazzo Carafa. Assessore prima, consigliere poi - l'ultima elezione con 841 preferenze -, Andrea Guido è nome noto della politica cittadina. Quattro campagne elettorali per l'amministratore di centrodestra, per molti considerato persona gentile e sempre disponibile.

L'esperienza politica

La sua esperienza politica inizia a soli 20 anni quando viene eletto consigliere circoscrizionale nel quartiere Rudiae-Ferrovia. Da lì a poco il suo passaggio in piazza Sant'Oronzo. Nel 2007 infatti, al fianco di Paolo Perrone, decide di candidarsi con “Lecce Città del Mondo”, lista che sostiene il candidato sindaco del centrodestra Perrone e con la quale viene eletto per la prima volta consigliere comunale. Ma da subito diventa un punto di riferimento in città. Impegnato socialmente e disponibile nei confronti di chi è in difficoltà, nella tornata elettorale del 2012 Guido – uno dei più suffragati nel centrodestra, davanti a lui solo Attilio Monosi, Gaetano Messuti e Luca Pasqualini - viene eletto con oltre mille preferenze. Per lui Perrone conserva un posto in giunta: Politiche Ambientali, Igiene e sanità, Protezione civile, Randagismo la sua delega.

Dal 2017 Guido siede tra i banchi dell'opposizione a Palazzo Carafa dopo l'elezione dei Carlo Salvemini nella sfida contro Mauro Giliberti. Confermato consigliere, nel 2019, nella rielezione di Salvemini eletto tra le file di Fratelli d'Italia. Per lui 841 preferenze e la nomina a vice presidente del consiglio comunale.