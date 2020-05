Soleto, partito il procedimento per la chiusura della Rsa La Fontanella. Ospiti trasferiti in altre strutture

Ultimo aggiornamento: 15:08

La Regione Puglia ha avviato il procedimento per la revoca dell’autorizzazione al funzionamento della Rssa ‘La Fontanella’ di Soleto, viatico alla chiusura della struttura. “In riferimento alla vicenda riguardante la Rssa ‘La Fontanella di Soleto’ - si legge in una nota della Direzione generale della Asl di Lecce - si rende noto che la Regione Puglia, con determina numero 125 del 26 maggio 2020, ha avviato il procedimento per la revoca dell’autorizzazione al funzionamento della Rssa ‘La Fontanella’ di Soleto , preludio alla chiusura della struttura, dando il termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni." In virtu' della sospensione dell’attività, la Regione Puglia ha disposto "il trasferimento degli ospiti in altre idonee strutture, dando mandato per questo ai servizi competenti dell’Azienda sanitaria. A questo fine, i servizi competenti - conclude la nota - hanno acquisito la disponibilità di alcune strutture operanti sul territorio e conseguentemente, nei prossimi giorni, di concerto con le famiglie, si provvederà al trasferimento degli ospiti stessi.”LEGGI ANCHE: Strage di anziani nella casa di riposo a Soleto. Tre indagati: ecco chi sono Sui decessi nella residenza salentina, durante l'emergenza sanitaria, la Procura di Lecce ha aperto un'inchiesta nella quale ci sono tre indagati. Si sono registrate 21 vittime finora tra gli ospiti della struttura.LEGGI ANCHE: Ispettori e Nas alla Rsa di Soleto: ispezione in "remoto" nel focolaio covid del Salento