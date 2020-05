Nuovo decesso nella Rsa: sale a quota 21 il numero delle morti. La donna, ricoverata a Copertino, era risultata negativa ai tamponi

Ultimo aggiornamento: 15:43

Sale a quota 21 il numero dei decessi della Rsa La Fontanella di Soleto . Si tratta di una 82enne di Spongano ricoverata a Copertino l'8 aprile scorso. La donna era risultata negativa ai tamponi dell'8 e dell'11 maggio scorsi a cui era stata sottoposta.LEGGI ANCHE: Puglia, ancora un record: 9 nuovi casi positivi, zero nel Salento, crescono i guariti. Un solo morto, nella Bat I familiari hanno dato incarico ad un legale di presentare un esposto e di chiedere l'autopsia per accertare le cause della morte e per chiarire perché non sia stata trasferita in un'altra struttura non ospedaliera.