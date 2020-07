Investito e ucciso mentre saliva in sella alla sua bici. Grave anche un 47enne: positivo al test tossicologico

Ultimo aggiornamento: 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata tragica quella di ieri sulle strade del Salento . A Spongano è stato investito ed ucciso un uomo di 84 anni mentre saliva in sella alla sua bicicletta. A Lecce un 47enne di Melendugno è stato ricoverato in prognosi riservata dopo lo scontro lungo la litoranea San Cataldo-San Foca ed è risultato positivo al test tossicologico.A Spongano ha perso la vita Vittorio Papa. Si trovava in via Piave con la sua bicicletta e stava per inforcarla quando è stato travolto da una Fiat panda guidata da una donna di 45 anni, di Cerfignano. L'anziano è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasferito nell'ospedale Cardinal Panico di Tricase dove è deceduto poco dopo.A Lecce l'incidente è avvenuto nel pomeriggio sulla litoranea adriatica all'altezza dell'incrocio con la strada che conduce a Lizzanello. R.V. è l'uomo ricoverato in prognosi riservata e risultato positivo al test tossicologico.I due incidenti sono stati rilevati dai carabinieri. Sequestrati i mezzi, è stato informato il pubblico ministero di turno Roberta Licci.