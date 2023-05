Tragedia a Nardò, la madre scopre la figlia morta sotto la doccia

È stata la madre a trovarla ormai senza vita sotto la doccia. Pochi istanti prima aveva sentito un tonfo sordo e violento provenire dal bagno. Sapeva che la figlia Fiorenza stava facendo la doccia ed è accorsa preoccupata, trovandola a terra senza sensi. Un improvviso malore poi la tragedia: se ne è andata così, prematuramente, ieri sera, Fiorenza Vernich, neretina che avrebbe compiuto 38 anni ad ottobre.

La scoperta

Tutto è accaduto, intorno alle 22. Fiorenza si trovava con la madre nella loro abitazione in via Feudo di Sant’Andrea in località Cenate, l’area di Nardò posta tra il centro urbano e la zona più prossima alle marine. All’improvviso, la madre ha sentito un violento tonfo provenire dal bagno, dove in quel momento la figlia stava facendo la doccia. Preoccupata si è precipitata, scoprendola riversa per terra sotto la doccia priva di sensi. Ha immediatamente chiesto l’intervento del 118, ma gli operatori sanitari, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

L'intervento delle forze dell'ordine

Sul posto, anche una volante del Commissariato di Polizia di Nardò. Gli agenti hanno richiesto l’intervento della scientifica che hanno effettuato un sopralluogo e i rilievi del caso. È stato avvisato anche il pm di turno che ha disposto il trasferimento della salma alla camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Probabilmente sarà effettuato un esame affidato al medico legale. A quanto è dato sapere però la donna era sofferente da tempo e si era sottoposta anche a prostranti terapie. Non è escluso quindi che potrebbe essere stata colpita da un improvviso malore causato proprio dalla patologia.

Un lutto per la città

La sua morte improvvisa ha scosso amici e conoscenti a Nardò. Fiorenza Vernich, infatti, era una donna solare e molto attiva nell’ambito culturale ed ambientale. Proprio all’ambiente era legato il suo lavoro presso una società cooperativa neretina che si occupa di consulenza ambientale, dove era impiegata nell'amministrazione.