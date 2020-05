Puglia, ancora un record: 9 nuovi casi positivi, zero nel Salento, crescono i guariti. Un solo morto, nella Bat

Ultimo aggiornamento: 17:13

Sono nove i nuovi casi positivi in tutta la Puglia , due in meno rispetto ai nuovi dati registrati ieri: lo confermano Regione e Protezione civile nel bollettino quotidiano. Nessuno nel Salento, che si ferma a 508 casi accertati dall'inizio della pandemia da coronavirus. I guariti crescono ancora, (+77 rispetto a 24 ore fa, per un totale di 1.643 persone, mentre scende il numero complessivo degli attualmente positivi, ora 2.253 (-69). Si registra ancora un morto, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, con il bilancio complessivo delle vittime di Covid-19 in Puglia che sale a 461. In termini assoluti e percentuali, i migliori risultati dall'inizio dell'emergenza pandemica: l'incremento giornaliero scende allo 0,21%, mentre il rapporto positivi/tamponi è dello 0,49%.Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, ha comunicato quindi che oggi sono stati registrati 1.844 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 9 casi, così suddivisi:2 nella Provincia di Bari;1 nella Provincia Bat;2 nella Provincia di Brindisi;2 nella Provincia di Foggia;0 nella Provincia di Lecce;2 nella Provincia di Taranto.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.357 così divisi:1.431 nella Provincia di Bari;382 nella Provincia di Bat;610 nella Provincia di Brindisi;1.121 nella Provincia di Foggia;508 nella Provincia di Lecce;275 nella Provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione;1 per il quale è in corso l’attribuzione della relativa provincia.