Morto un ragazzo di 18 anni dopo un malore: tragedia a Lecce

Giallo sulla morte nella serata di ieri a Lecce di un 32enne straniero. Il decesso del giovane è avvenuto in un'abitazione in via degli Stampacchia, arteria poco distante dalla più centrale viale Otranto.

L'allarme alla centrale operativa del 118 è stato lanciato da alcuni amici del 32enne, preoccupati da un malore accusato dal coetaneo. Pare anche che il ragazzo avesse vomitato diverse volte in serata.

Soccorsi inutili

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimare il ragazzo è risultato vano.

Allertati i carabinieri del comando provinciale di Lecce che hanno avviato gli accertamenti del caso per far luce sulla tragedia.