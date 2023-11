Malore mentre raccoglie le ulive: morto a 64 anni

Malore mentre raccoglie le ulive: Nicola muore a 64 anni.

C'era ancora la verga per battere i rami degli alberi di ulivo e i panni stesi per la raccolta, quando il corpo del 64enne Nicola Muschitiello è stato trovato riverso nel suo fondo agricolo a Bitonto.

La scoperta di alcuni ciclisti



La scoperta è stata fatta, intorno alle 13.45, da un gruppo di ciclisti che si dilettava in una passeggiata per le strade di campagna bitontine. Arrivati nei pressi di contrada Pozzo cupo, area rurale della cosiddetta Poligonale, hanno notato l'uomo a terra, accanto ad un piccolo trullo presente nel fondo agricolo. L'incidente sembrava una semplice caduta, tuttavia, appena si sono avvicinati al corpo, hanno notato che il 64enne non dava segni di vita.

I soccorsi

La disperazione per la scoperta ha aperto la strada all'intervento tempestivo dei soccorsi: all'arrivo sul posto gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo.

Le prime supposizioni sull'accaduto, vista l'assenza di segni di violenza, indicano come possibile causa del decesso un improvviso malore.



Nel fondo agricolo sono giunti anche i carabinieri della stazione di Bitonto, che hanno allertato il pubblico ministero di turno della procura di Bari, Larissa Catella. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per consentire di illuminare la zona e consentire le ispezioni necessarie da parte dei militari del nucleo di investigazioni scientifiche.

Le indagini



Al fine di escludere qualsiasi altra possibile causa della morte che potrebbe essere avvenuta a causa di un malore o di una sciagurata caduta - il corpo è stato trasportato all'istituto di medicina legale del policlinico di Bari, dove verrà eseguita una perizia cadaverica esterna.

Il mezzo utilizzato da Muschitiello è stato sottoposto a sequestro per le consentire successive valutazioni da parte dell'autorità giudiziaria.