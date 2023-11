Malore improvviso, morto Di Giovanni, ex vicesindaco: la famiglia vuole vederci chiaro, sequestrata la salma

E' morto all'età di 69 anni in ospedale a Brindisi Cosimo Di Giovanni, ex vicesindaco di Oria ai tempi dell'amministrazione di Cosimo Pomarico (2011-2014). Il decesso, improvviso, dopo un ricovero urgente in ospedale. La famiglia vuole vederci chiaro: sequestrata la salma.

Un malore fatale per Di Giovanni

Di Giovanni, commissario cittadino di Forza Italia, è stato condotto in pronto soccorso nella notte di sabato 18 novembre dopo aver accusato un malore, pare dovuto a un blocco intestinale.

Gli sono state somministrate le prime cure, ma a un certo punto è entrato in un coma profondo rivelatosi irreversibile nonostante tutti i tentativi effettuati dai sanitari. In passato, Di Giovanni si era sottoposto a cure oncologiche ma da quel male era guarito. Non sembrava grave il motivo per le quali era stato trasportato al Perrino l'altro ieri.

La famiglia chiede chiarezza

Ora la famiglia intende far luce sulla vicenda per comprendere se in qualche modo Di Giovanni sia stato vittima di un episodio di malasanità. La salma è stata sequestrata ed è a disposizione della magistratura, così come la documentazione medica.