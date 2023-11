Francavilla, malore fuori scuola: muore mentre aspetta il nipote

Tragedia nella tarda mattinata di oggi in via Zullino a Francavilla Fontana: un uomo di 57 anni era in attesa del suono della campanella per ritirare da scuola il nipotino, quando ha accusato un improvviso malore, si è accasciato nella sua auto ed è morto.

Cosa è successo

Intorno alle 13, il corpo privo di sensi dell'automobilista, col capo riverso sul volante, è stato notato da un passante, che ha compreso la gravità della situazione, contattando immediatamente i numeri d'emergenza. I sanitari del servizio 118 - giunti tempestivamente dal vicino ospedale Dario Camberlingo - hanno effettuato numerosi tentativi di rianimazione, ma nessuno di essi è andato a buon fine. Il medico, alla fine, è stato costretto a dichiarare il decesso del francavillese.

Nel frattempo, i carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo e radiomobile hanno interdetto la strada alla circolazione per consentire le operazioni di recupero del cadavere e del veicolo, tenendo al contempo al riparo dalla vista di quella scena gli occhi di bambine e bambini del plesso di via Zullino.

Non ci sono dubbi sui motivi della morte - cause naturali, una tragica fatalità - cosicché la salma è stata presto restituita ai familiari per i funerali e la tumulazione.