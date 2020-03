Trasferito da Copertino a Galatina: muore un uomo di 75 anni, dubbi sul tampone. Positivi i pazienti spostati dal primo al secondo nosocomio e un infermiere di Nardò

Ultimo aggiornamento: 21:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 75 anni risultato positivo al Coronavirus, è morto nell'ospedale Galatina . La notizia viene confermata dalla Prefettura di Lecce. L'uomo, originario di Monteroni , soffriva di problemi polmonari e da qualche settimana era ricoverato nell'ospedale di Copertino. Le sue condizioni sono andate via via peggiorando, compromettendo sempre più le funzioni respiratorie. Nei giorni scorsi era stato sottoposto al tampone che aveva dato esito positivo al Covid 19, ed era stato trasferito al reparto infettivi di Galatina dove è morto. Sulla salma dell'uomo verrà nuovamente eseguito il tampone. Si tratta del secondo caso in Salento e della sesta vittima pugliese.Tutti positivi al Covid-19, intanto, i nove pazienti trasferiti dal reparto di Medicina generale dell’Ospedale di Copertino a Malattie infettive di Galatina. Il coronavirus ha colpito duramente, all’Ospedale di Copertino che entro 48 ore non avrà più pazienti ricoverati: solo così si potrà procedere alla sanificazione per poi destinare il nosocomio, temporaneamente, a ospedale dedicato esclusivamente all'emergenza Covid-19.Positivo anche l'infermiere di 37 anni di Nardò: ieri è stato prelevato da casa e trasportato agli Infettivi di Galatina. Il giovane lavora a Copertino ed era già in quarantena dopo la notizia della positività al tampone di un medico di quell'ospedale. L'infermiere, con pregressi problemi respiratori, ha accusato una crisi respiratoriaa e si aggiunge ai 9 pazienti contagiati e trasferiti a Galatina. Nello stesso nosocomio si trovano anche 5 sintomatici a cui deve essere fatto il tampone.Da ieri è stato interdetto l’ingresso a parenti e amici dei ricoverati dopo che erano risultati positivi due altri pazienti ricoverati in Medicina. L’infezione, nel nosocomio copertinese, si è sviluppata a partire dal contagio di un medico ora ricoverato al Vito Fazzi di Lecce. Il presidente dell’Ordine dei Medici di Lecce, Donato De Giorgi, si è espresso con determinazione sulla necessità di sottoporre a tampone tutti i dipendenti dell’ospedale e sui rischi che tutti gli operatori sanitari stanno correndo per la carenza di dispositivi di protezione personale.Intanto i dati della Regione sono stati aggiornati in serata: in Puglia oggi sono stati effettuati 253 tamponi: 235 sono risultati negativi eI casi positivi sono cosi suddivisi:6 in Provincia di Bari;2 in Provincia Bat;1 in Provincia di Brindisi;1 in Provincia di Foggia;6 in Provincia di Lecce;2 in provincia di TarantoCon questo aggiornamento salgono a 108 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Tutti i test positivi verranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza.