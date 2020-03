Un proiettile e della droga in casa: arrestati due 21enni. Sanzionati perché in giro senza alcun motivo

Malgrado la quarantena e le strade deserte, due 21enni di Aradeo nella tarda serata di ieri sono stati avvistati in paese dai carabinieri della locale stazione, che in queste settimane hanno potenziato i controlli sulle strade. Così, i due – C.C. ed S.S. le loro iniziali, entrambi 21enni del posto – sono stati fermati ed è stato chiesto loro di produrre l’autocertificazione sul motivo dello spostamento. Insospettiti dall’orario e dal comportamento dei due giovani, i carabinieri hanno ritenuto di procedere anche alla loro perquisizione: all’interno dello zainetto di uno dei due è stato trovato un involucro in cellophane celeste e trasparente, contenente circa 52 grammi di marijuana. A questo punto i carabinieri hanno chiesto il supporto dei colleghi del Radiomobile di Gallipoli in modo da poter estendere la perquisizione anche nelle case dei due. E così, a casa dell’altro giovane i carabinieri non solo hanno trovato altri 2,2 grammi di marijuana, avvolti nello stesso tipo di cellophane celeste, ma anche un proiettile integro calibro 38 Smith & Wesson. I due giovani sono stati arrestati in flagranza e posti ai domiciliari: rispondono in concorso dei reati di detenzione di munizioni e di droga ai fini di spaccio. S’indaga sulla provenienza del proiettile. Inoltre, entrambi sono stati sanzionati perché erano in giro in spregio al decreto del presidente del Consiglio che limita gli spostamenti ai soli casi di comprovata necessità. © RIPRODUZIONE RISERVATA