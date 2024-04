Lecce, benedizione delle case della parrocchia Sant'Antonio a Fulgenzio annunciata su volantini. I frati: «Iniziativa non autorizzata»

Volatini distributi in città annunciano la benedizione delle case della parrocchia di Sant'Antonio a Fulgenzio, a Lecce, per oggi pomeriggio - 18 aprile - , ma i frati intervengono con un post social per negare l'iniziativa e fare chiarezza verso i fedeli che avevano letto l'invito "misterioso". «Si comunica - scrivono Fra Sebastiano, Fra Antonio e Fra Oscar - che non è stata autorizzata alcuna benedizione delle case nel territorio parrocchiale di Fulgenzio. Si è venuti a conoscenza della distribuzione di biglietti che promuovono tale iniziativa non autorizzata».

«Si ricorda a tutti i fedeli che desiderassero ricevere la benedizione della propria abitazione che è necessario rivolgersi direttamente al parroco o ai vicari parrocchiali, recandosi personalmente in parrocchia per concordare un appuntamento adeguato.

Si invitano dunque coloro che fossero interessati a ricevere la benedizione - precisano - a contattare direttamente la parrocchia e a seguire le modalità stabilite per garantire un'adeguata celebrazione».