La richiesta d'aiuto dell'associazione animalista: raccolta fondi dopo il furto nel canile

L’ Associazione ORAA ODV (Obiettivo Recupero Animali e Ambiente) lancia una raccolta fondi per far fronte al furto subito, circa una settimana fa, presso il canile di Cavallino e Lizzanello in provincia di Lecce. Michela Farì, racconta su GoFundMe - piattaforma online per avviare una raccolta fondi - la vicenda: «Qualcuno si è introdotto all'interno della proprietà sfondando reti e recinzioni, rompendo le serrature di diverse porte e sfondando i montanti delle stesse per rubare tutti i sacchi di crocchette e le scatolette di patè conservati nel canile, nonché un’asciugatrice». La raccolta fondi permetterà all'associazione animalista di continuare ad accudire gli animali bisognosi.

Come partecipare alla raccolta fondi

Per poter dare il proprio contributo alla raccolta fondi è possibile collegarsi al seguente link.

L'iniziativa ha già visto la partecipazione di numerosi volontari che si sono dimostrati sensibili allo spiacevole evento, i proventi dalla raccolta, serviranno a riparare i danni subiti e a riacquistare gli oggetti rubati.

Gli obbiettivi dell'associazione O.R.A.A.

L'associazione O.R.A.A. nasce nel 2008, fondata da un gruppo di amici con l'obbiettivo di limitare i casi di maltrattamento e/o sfruttamento di animali. L'onlus interviene difendendo i diritti degli animali bisognosi e opera principalmente nel territorio salentino cercando di raggiungere diversi obiettivi. In questi anni O.R.A.A. si è occupata di gestire numerosi canili del territorio, provvedendo ad affidamenti e adozioni di animali abbandonati. Inoltre, l'associazione è intervenuta in casi di maltrattamento e si è eccupata del coinvlgimento e la sensibilizzazione della popolazione locale.