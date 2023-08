La richiesta al Comune di Lecce e la petizione: «Un cimitero per cani e gatti». Già raccolte duemila firme

Chi ha provato l’amore che sanno donare gli animali da compagnia, sa che non c’è differenza nell’affetto che si prova per un amico a quattro zampe o per una persona. Per questo motivo Guendalina Schipa, da sempre attiva nel mondo dei diritti per gli amici a quattro zampe, ha raccolto più di 2.000 firme per aiutare coloro che vogliono celebrare la vita di cani e gatti in modo rispettoso e umano, chiedendo un cimitero. Le famiglie degli animali d’affezione sentono la necessità dare un ultimo saluto e una degna sepoltura ai propri amici pelosi, così da poter trovare anche un posto fisico in cui fare riposare i propri animali per sempre. Per questo tra i servizi offerti ai padroni in lutto ci sono la cremazione degli animali ed i cimiteri per i pet.

Il racconto di Guendalina

«Per moltissimi di noi, i nostri compagni animali, sono quasi dei "figli", una presenza continua, compagni d'avventura, portatori d'amore e allegria nelle nostre giornate. Compagni di vita dai quali diventa terribile e doloroso doversi separare dopo la loro morte. Vorremmo un luogo in cui poter tumulare legalmente i nostri animali, un luogo in cui poter andare a trovarli e trovare conforto. In Lombardia, Veneto , Emilia Romagna, Campania e nel nord della Puglia, i cimiteri per animali d'affezione sono già una realtà e sono richiestissimi e vorremmo essere i primi ad averne uno nel Salento, precisamente a Lecce o zone limitrofe - spiega Guendalina Schipa promotrice dell'iniziativa -.

Questo rappresenta un ulteriore gesto di crescita per la nostra città, un avvicinamento alle realtà di città europee insieme al riconoscimento dei diritti animali e della tutela loro e dei loro proprietari. Questo può contribuire a porre fine alle tumulazioni illegali nelle campagne della nostra città (in mancanza di altro), all'incenerimento "fai da te" (anch'esso illegale) delle carcasse o, peggio ancora, allo smaltimento tra i rifiuti. Si potrebbero creare posti di lavoro per la gestione dello stesso e un sostegno economico alla nostra città, poiché le tumulazioni andrebbero fatte ovviamente con un contributo economico pagando lo spazio per la sepoltura (esattamente come per gli umani) e facendo il tutto nel pieno rispetto delle norme sanitarie».

Un'idea che nasce dalla crescente sensibilità nei confronti degli animali d’affezione ha portato a ripensare anche gli spazi dedicati ai pet. Sono nate le aree cani, le spiagge per cani e gatti, bar e ristoranti per amici a quattro zampe e anche dei cimiteri per custodirne le spoglie. In queste strutture dedicate è possibile dare alla salma o alle ceneri dei propri animali domestici una degna sepoltura.