Lega un cane fuori dal canile e lascia un biglietto: ora rischia la denuncia

Lega un cane davanti al cancello del canile e lascia un biglietto per i gestori. E ora rischia una denuncia per abbandono di animale. È accaduto a Matino, nel Salento. A renderlo noto è l'associazione Spes, che gestisce la struttura comunale. Gli operatori, ieri mattina, hanno trovato il meticcio legato con una corda e un biglietto che recita "Siccome non ci siete mai, questo cane è un trovatello e disturba i miei cani. Non si dorme più".



«I volontari dell'associazione Spes - si legge sulla pagina dell'associazione - questa mattina hanno trovato davanti al cancello del canile la cagnolina e il biglietto. L'autore dell'ignobile gesto è pregato di recarsi presso il comando dell'ufficio di polizia municipale per chiarimenti».

L'associazione si è riservata di presentare denuncia contro ignoti per reato di abbandono, secondo quanto previsto dal codice penale. La presenza delle telecamere fornirà un aiuto alle indagini per individuare chi ha lasciato la cagnolina legata fuori dal canile.