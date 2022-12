Auguri di Natale, le 50 frasi più belle: dalle più originali a quelle romantiche (anche per mamma e papà)

È arrivato il momento più magico dell'anno: il Natale. I ritardatari staranno comprando in queste ore gli ultimi regali, mentre chi ha già provveduto, ora è alle prese con il bigilietto d'auguri. Sia che si tratti del proprio partner, sia dei parenti che degli amici per tutti è importante riuscire in poche righe a dimostrare tutto l'affetto che si prova. Così anche nell'era della digitalizzazione, in cui ormai neanche ci si telefona più, ma si comunica soprattutto via chat, a dicembre torna in auge il classico biglietto scritto a mano. Il profumo della carta e il tratto dell'inchiostro tornano a conquistare tutti. Anche quelli della Gen Z che per i loro auguri si lasciano travolgere dalle doppie punte dei pennarelli usati per il Lettering.

Natale: ecco 50 idee per scrivere il biglietto di auguri

Può succedere però di trovarsi a scarso d'idee e di non riuscire a trovare le parole giuste da scrivere, rigorosamente a penna, per i biglietti di auguri di Natale. Il rischio di diventare banali è dietro l'angolo e dopo aver peregrinato tanto per il regalo perfetto non possiamo permetterci di scivolare sul biglietto sbagliato. Ecco quindi una serie di frasi di Natale, dalle più originali alle più romantiche, che potrebbero tornati utili.

Auguri originali

Non ho la barba e il vestito rosso, ma un dono te lo mando lo stesso. Buon Natale!

Vorrei fare gli Auguri di Natale ad una persona sorprendente, brillante e decisamente stupenda. Ma considerando che gli auguri di Natale non me li posso mica far da solo... allora li faccio a te! Buon Natale

Lo spirito non ti manca, la follia nemmeno, non ci resta che brindare insieme ad un meraviglioso buon Natale!

Il Natale è come un giorno in ufficio. Tu fai tutto il lavoro di cercare i regali e il tipo grasso con la tuta si prende tutti i meriti!

La domanda di oggi è: Ma Babbo Natale e Amazon sono la spessa persona?

Quest'anno troverai la felicità, la salute, l'amore, il denaro, la pace e tutto il necessario. Quel che non trovi cercalo su Google.

Metti la mano destra sulla spalla sinistra e la mano sinistra sulla spalla destra. Ecco, hai appena ricevuto un abbraccio a distanza. Buon Natale!

A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa. (Peanuts, Charles M. Schulz)

Attendo Natale per riscoprire i miei valori più alti… colesterolo, trigliceridi e glicemia.

Babbo Natale indossa un abito rosso, deve essere un comunista. E una barba e capelli lunghi, deve essere un pacifista. Chissà cosa c’è in quella pipa che sta fumando? (Arlo Guthrie)

I regali di Natale si dividono in due: certi li apri e dici «è bellissimo», per quelli superbrutti: «mi serviva proprio!» (Ester Viola)

"Babbo Natale ce l’ha con me. Da piccolo invece dei regali mi lasciava un biglietto con su scritto: Non esisto." (Daniele Luttazzi)

Biglietti d'auguri per parenti

Buon Natale, per ogni cosa che troverai sotto l'albero, per ogni sorriso che ti farà stare bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore. Auguri!

Il Natale è magia, è lo stupore negli occhi dei bambini. Ti auguro di stupirti sempre! Buon Natale!

Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno. L’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanelli, le luci e i fili d’argento in qualche scatola sullo scaffale

Natale è la dolce stagione durante la quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità e la straordinaria fiamma della carità nel nostro cuore (Washington Irving)

È Natale ogni volta che facciamo nascere l’amore nei nostri cuori. Quello che mi piace del Natale è che si può far dimenticare il passato alle persone con il presente. (Don Marquis)

Il più autentico significato del Natale è che tutti noi non siamo mai soli (Taylor Caldwell)

Il Natale, bambino mio, è l’amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale. (Dale Evans)

Una buona coscienza è un Natale perpetuo. (Benjamin Franklin)

Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l'anno (Charles Dickens)

Una volta mi limitavo a ringraziare Babbo Natale per pochi soldi e qualche biscotto. Ora, lo ringrazio per le stelle e le facce in strada, e il vino e il grande mare. (Gilbert Keith Chesterton)

L’unica vera persona cieca durante il periodo natalizio è colui che non ha il Natale nel suo cuore. (Helen Keller)

A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati. (Alda Merini)

S’io fossi il mago del Natale farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento dalle piastrelle del pavimento! (Gianni Rodari).

Il Natale è il momento in cui tutti vogliono il loro passato dimenticato ed il loro presente ricordato. (Phyllis Diller)

Auguri di Natale romantici

L’amore doveva essere proprio come il Natale: allegro, magico, pieno di luce, piccoli gesti e grandi sorprese. (Cassandra Rocca)

La magia del Natale accarezza tutti coloro che praticano la gioia. Essi danno voce a quella parte, in fondo al loro cuore, che ha bisogno di brillare. (Michele Acanfora)

Non importa cosa trovi sotto l'albero, ma chi trovi intorno (Stephen Littleword)

Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo (Antoine de Saint Exupéry)

«Che tu possa avere la gioia del Natale, che è speranza; Lo spirito del Natale, che è pace; Il cuore del Natale, che è amore» (Ada V. Hendricks)

« Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto». (Nazim Hikmet)

«Che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle». (Dal film, Blow)

E' facile augurare Buon Natale, non altrettanto facile riscoprire la gioia del perché lo si festeggi. Spero di aiutarti a farlo Ti giunga il mio miglior abbraccio...ti auguro un Natale divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare. Tanti auguri di Natale. Ti abbraccio e ti auguro di trovare sotto l'albero la gioia, la felicità ed immenso amore. Che sia un Natale unico ed indimenticabile! Auguri di Natale

«Il Natale dovrebbe essere legna che arde nel caminetto, profumo di pino e di vino, buone chiacchiere, bei ricordi e amicizie rinnovate. Ma se questo manca… basterà l’amore» (Jesse O’Neill)

"Make my wish come true, all I want for Christmas is you!" (Mariah Carey) - Fa che il mio desiderio si avveri , tutto quello che voglio, a Natale , sei tu!

Biglietti sullo spirito del Natale

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta (Harlan Miller)

E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri” (Madre Teresa di Calcutta).

Il Natale è la festa del perdono, dell'amore, dell' affetto; almeno per questo giorno regaliamo un sorriso a chi ne ha bisogno. Buon Natale a tutti

Ti auguro un Natale davvero speciale, fatto di dolci e allegria da passare in armonia con la tua famiglia.

« Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento.Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi ». (Charles Dickens)

». « Tutte le feste della Chiesa sono belle… la Pasqua, sì, è la glorificazione… ma il Natale ha una tenerezza, una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore ». (Padre Pio)

Auguri di Natale per mamma e papà

Buon Natale a voi, che rendete possibile ogni giorno.

Tanti auguri ai genitori migliori che potessi desiderare.

Buon Natale. A mamma e papà, con tutto l’amore che provo: tanti auguri di Buon Natale!

Da Babbo Natale non posso volere altro: mi ha già regalato una mamma e un papà speciali come voi.

Mami e papi buon Natale: buon Natale a voi che rendete la mia vita ogni giorno un po’ speciale! Ai genitori migliori del mondo: tanti auguri di Buon Natale con tutto il mio amore.

Un augurio dal cuore, un augurio ricco di serenità, gioia e amore! Auguri di buon Natale, mamma e papà!

Non c’è niente di più prezioso della mia famiglia che mi circonda di amore. Buon Natale mamma e papà!

In questo Natale, voglio solo dire che con tutto il cuore, vi voglio bene mamma e papà. Buon Natale!

Qualche suggerimento ve lo abbiamo dato, ma non limitate la vostra fantasia e fatevi guidare dallo spirito natalizio per queste feste, e.... Auguri a tutti!