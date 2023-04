Turista muore in aeroporto, il cane finisce in canile. L'appello social: «Deve tornare a casa»

Un turista americano di 40 anni è morto per un malore in aeroporto a Bari, prima di prendere l'aereo. E il suo cane, fedele compagno di viaggio, è finito in canile. La storia sta commuovendo il web, viaggiando sui social dove è stata lanciata la ricerca dei famigliari della vittima, che verosimilmente si trovano in California. Della questione si sta occupando l'ambasciata americana e anche la polizia.

L'appello sui social

Tutto parte da un post del Canile sanitario di Bari, che pubblica la dolce immagine di una bull terrier, cagnolina regolarmente microchippata, protagonista della vicenda. La cagnolina oggi (18 aprile) si è ritrovata sola nell'aeroporto di Bari perché il suo padrone è morto improvvisamente. «È regolamente microchippata - si legge nel post - si trova in canile in attesa di capire se qualcuno potrà prendersene cura». Si specifica che non è in adozione, ma si stanno cercando i famigliari dell'uomo perché possa ricongiungersi con qualcuno che la conosce ed è in grado di riaccoglierla a casa.