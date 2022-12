Una cartà d'identità per 120 cani: le adozioni aumentano

Il canile di Mesagne si è attrezzato e per favorire le adozioni degli oltre 120 cani ospitati. Ed ha realizzato, per ognuno di essi, una vera e propria carta d'identità a disposizione di coloro che visitano la struttura con l'intenzione di trovare il beniamino da coccolare in famiglia. Grazie a questa iniziativa le adozioni sono leggermente aumentate nelle ultime settimane e si spera che a fine anno il bilancio sia più che positivo.

L'obiettivo del consigliere comunale con delega al Randagismo, Vincenzo Carella, è di azzerare le presenze nel canile rifugio. Dunque, il comune di Mesagne ha realizzato le carte di identità di ogni cane ospitato nella struttura e le ha esposte davanti ad ogni box.

L'iniziativa

«Si tratta di una simpatica e rispettosa iniziativa che abbiamo creato negli ultimi tempi ha spiegato Carella -. La carta di identità richiama il facsimile di un documento di riconoscimento che siamo abituati a vedere tra le persone, richiama un po' il passaporto, sicuramente è una iniziativa unica». Sullo sfondo della carta d'identità c'è il cuore del centro storico di Mesagne, come ad indicarne l'appartenenza. All'interno, oltre che la foto tessera, sono presenti tutti i dati più importanti di ogni cane. Il visitatore ed ogni volontario può così conoscere le caratteristiche. I nomi di ogni cane sono quelli indicati nei mesi scorsi attraverso l'iniziativa di un post su Facebook dai un nome ai cani del canile di Mesagne. Successivamente i nomi sono stati trascritti nell'anagrafe canina e sono stati ufficialmente attribuiti ad ognuno degli ospiti presenti nel canile.

«Un lavoro che è durato quattro mesi, ma che oggi ci riempie di soddisfazioni ha sottolineato il consigliere delegato -. Con queste iniziative riqualifichiamo sempre più la struttura mettendo sempre in primo piano il benessere degli animali. Venite a trovarci e venite ad adottare, tantissimi cani stanno aspettando proprio voi e sperano ogni giorno che sia il loro giorno fortunato». Gli ultimi canali a essere adottati sono stati Roul, Atena e Desy. Intanto, in previsione delle fredde giornate invernali ogni box del canile comunale è stato controllato al fine di essere funzionale: all'interno vi è una pedana rialzata, la luce riscaldante e la fontanella a cui abbeverarsi. Il necessario, insomma, per non patire il freddo. Infine qualche dato sui controlli: al 30 novembre scorso sono state elevate 21 contravvenzioni per mancata microchippatura, con relativa iscrizione all'anagrafe di cani e gatti padronali, nonché per mancata custodia.