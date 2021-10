Carmiano, l'ex sindaco Mazzotta ci riprova: sfida con Erroi per diventare sindaco, dopo lo scioglimento dell'ente per mafia

Sarà Giancarlo Mazzotta contro Gianni Erroi la sfida per eleggere il nuovo sindaco di Carmiano, comune sciolto per sospetti infiltrazioni mafiose quando al timone dell'ente c'era proprio Mazzotta, nel 2019. L’ex sindaco, dopo lo scioglimento della sua amministrazione, ha scelto però di riprovarci e scende in campo a capo della lista “RitorniAmo Insieme” in vista del voto del prossimo 7 novembre. Lo sfidante l’ex assessore Giovanni Erroi guida la lista “La Matita – partecipiAmo”.

Le liste



Lista “La Matita – partecipiAmo” – candidato sindaco: Giovanni Erroi. Candidati consiglieri: Arnesano Stefania, Carogiuli Cristina, Colonna Maria Consiglia, Curto Carmen Rosa, De Cruto Salvatore, Errico Cosimo, Ferriero Antonio, Furia Marco, Indennidate Maria Roberta, Magli Vito, Montinaro Giovanni Lorenzo, Paladini Giulia, Pellegrino Maria Lucia, Quarta Giovanni, Vadacca Giovanni, Villani Miglietta Camillo.



Lista “RitorniAmo Insieme” – candidato sindaco: Mazzotta Giancarlo. Candidati consiglieri: Bruno Maria Emanuela, Casilli Gianmaria, D’Agostino Daniele, D’Arpa Letizia, Indennidate Maria Grazia, Landolfo Grazio, Mazzotta Salvatore, Paolo Salvatore, Petrelli Cosimo, Puscio Romina, Scatigna Stefania, Spagnolo Giovanni, Spedicato Claudio, Tondi Cristian, Vadacca Dario, Vergari Selene.