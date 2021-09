Comuni sciolti per mafia, ecco quali andranno a votare in autunno

Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha adottato il decreto con il quale è stata fissata la data del turno autunnale di elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso.

Le consultazioni si svolgeranno domenica 7 novembre, con l'eventuale turno di ballottaggio il 21 novembre. I Comuni interessati - fa sapere il Viminale - sono sette: Orta di Atella (Caserta), Manfredonia (Foggia), Carmiano (Lecce), Scanzano Jonico (Matera), nonché Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria.

Due, dunque, le comunità di Puglia chiamate al voto per rinnovare Comuni sciolti per mafia. Pari a 54, invece, il numero di città e paesi che complessivamente voterà questo autunno, in ottobre, per eleggere sindaco e Consiglio comunale.

