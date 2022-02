Il Tar sulle elezioni comunali di Carmiano: «Ricontate le schede di tre seggi»

Il Tar di Lecce ha disposto l’approfondimento istruttorio in merito all'esito delle lezioni comunali di Carmiano dello scorso novembre. Parziale accoglimento, dunque, del ricorso presentato dall’ex sindaco Giancarlo Mazzotta, candidato uscito sconfitto dalle urne per 78 voti di differenza rispetto all’attuale primo cittadino Gianni Erroi.

L'ordinanza

La prima sezione del Tribunale amministrativo leccese presieduta dal giudice Ettore Manca, rilevato nell’ordinanza che non si rinvengono in atti le dichiarazioni dei rappresentanti di lista, ha ordinato il solo approfondimento per accertare eventuali irregolarità delle operazioni elettorali evidenziate in sede di ricorso dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, per conto di Mazzotta e della lista “Ritorniamo Insieme”.

Verifica in 40 giorni

Il Tar ha ritenuto quindi necessario disporre un approfondimento istruttorio demandando al prefetto di Lecce l’espletamento della verifica avente ad oggetto le operazioni elettorali relative alle sezioni numero 1, 2, e 7 del Comune di Carmiano, nonchè la verifica della intrinseca coerenza (e conseguente congruenza aritmetica) delle relative risultanze. Ai fini dello svolgimento della disposta verifica, il Tar ha, quindi, stabilito il termine di 40 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima ordinanza, rinviando, quindi, la causa per la decisione all’udienza pubblica del 20 aprile.