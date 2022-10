Salento, ferito da colpi di pistola un uomo: è gravissimo

Un uomo è stato ferito da colpi di pistola a Calimera per ragioni ancora in fase di accertamento. Si tratta di Giovanni Doria, volto già noto alle forze dell'ordine. È stato raggiunto da tre colpi di pistola in una zona del paese che non dista molto dalla caserma.

Sul posto i carabinieri

I militari dell'Arma stanno compiendo verifiche sulla dinamica del ferimento. Non è ancora chiaro se gli attentatori gli abbiano teso un agguato o se l'episodio sia scaturito da una lite. L'uomo si trova ora in ospedale. Le sue condizioni sono critiche. I fatti si sono verificati in via Basilicata, all'altezza dell'incrocio con via Sicilia. L'uomo si trovava nei pressi di un'aiuola spartitraffico. A quanto ricostruito sarebbe arrivata un'auto nera, di grossa cilindrata. Avrebbe arrestato la marcia. Un breve botta e risposta, poi un uomo sarebbe sceso e avrebbe sparato. I proiettili hanno raggiunto il ferito all'addome e alla gamba. Doria, detto "Panarino", ha precedenti per furto in abitazione. Era stato arrestato lo scorso anno. A chiamare il 112 sono stati alcuni passanti che hanno visto la vittima a terra. Sul posto sono sopraggiunte le ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi per poi trasferire Doria al Vito Fazzi di Lecce, dove è ricoverato in prognosi riservata.