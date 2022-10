Incidente tra due moto sulla Statale 16, all'altezza di Cursi. Tre feriti, uno è grave

Violento incidente tra moto nella notte: tre i centauri feriti, di cui uno in codice rosso per un importante trauma cranico portato a sirene spiegate all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. L’incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte lungo la Statale16, all’altezza dello svincolo per Cursi.

I soccorsi



Ad allertare i soccorsi alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena. In breve sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure ai feriti, hanno disposto per tutti e tre il trasferimento d’urgenza in ospedale. Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le forze dell’ordine, per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.