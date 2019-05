Dal balcone della Provincia, lo striscione del presidente Minerva: “Salvini, benvenuto in questa terra di accoglienza”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' comparso questa mattina prestissimo, come altre decine di messaggi comparsi sui balconi, scritti su lenzuola o striscioni di protesta rivolti al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, oggi in visita in città per la firma del protocollo sulla sicurezza e per un comizio in piazza, alle 11, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Saverio Congedo.“Benvenuto nel Salento - recita lo striscione del presidente della Provincia, Stefano Minerva - terra di pace di accoglienza”. Un chiaro messaggio critico, firmato dal numero uno di Palazzo dei Celestini, e indirizzato al titolare del Viminale e alle sue politiche di chiusura dei porti, contro i migranti.Minerva, del Pd, ma eletto da una maggioranza arcobaleno che - nella Provincia - ha raccolto anche i voti della destra di Andare Oltre, ha voluto così rivendicare storia e tratti distintivi di una terra che, nel corso dei decenni, ha saputo accogliere chi arrivava dall'altra parte del mare.Lo striscione è stato già fotografato e segnalato dalla Digos, che in queste ore pattuglia l'intero centro città. Sin dalle primissime ore della mattina, infatti, carabinieri e polizia sono appostati agli snodi nevralgici del centro, dove confluirà la protesta contro il ministro, già annunciata da Arci e movimenti di sinistra di Lecce.