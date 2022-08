Il sindaco Minerva rinuncia alla candidatura in Parlamento

Il sindaco di Gallipoli e presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva non si candiderà alle elezioni Politiche del 25 settembre. Lo stesso Minerva lo ha annunciato questa mattina in una conferenza stampa.

LE FRASI



«Sono stati giorni lunghi e difficili, sono stato confuso, combattuto e pensieroso», ha detto Minerva. «Non ho dormito la notte per cercare risposte alle mie domande. È più giusto andare o rimanere? Ho ascoltato i consigli degli amici, dei miei consiglieri, della mia famiglia e delle persone che incontravo per strada.

Ho letto tutti i vostri messaggi e mi sono commosso percependo il bene che mi volete. "Stefano noi ti vogliamo qui ma se ritieni che sia più giusto andare, vai". E allora avrei potuto andare a Roma, avrei potuto cambiare vita, fare il parlamentare , forse questa sarebbe stata la scelta più semplice, la scelta che mi avrebbe permesso di fare ai massimi livelli ciò che amo fare: la politica. Forse avrei potuto trarne giovamento anche in termini di qualità della vita. Sono sindaco ormai da più di sei anni, lo sono diventato a trent'anni appena compiuti.

È stata ed è sicuramente l'esperienza più bella che possa capitare nella vita ma non vi nascondo che a volte sono molto stanco. Ma io questa vita l'ho scelta e l'ho voluta e il popolo mi ha sempre dato ragione». Minerva ha fatto a quel punto riferimento alla rielezione a primo cittadino, avvenuta l'anno scorso.

«E quando meno di un anno fa mi avete riconfermato con il 67% dei voti, ho capito che i miei sforzi, i miei sacrifici e le mie rinunce non sono stati fatti invano.

Voi mi avete scelto, mi avete voluto come vostro sindaco, voi avete imparato a conoscermi e ad amarmi e io non posso lasciarvi proprio ora che avete più bisogno di me.

Questa è la mia scelta, questo è il mio atto d'amore per la mia città e per la mia gente».

I RINGRAZIAMENTI



Minerva ha ringraziato «il Partito Democratico per l’attestazione di stima e di fiducia - dal segretario Ippazio Morciano a Donato Metallo che ringrazio per la consueta stima ed amicizia, dai segretari di circolo che me lo hanno chiesto ai miei amici romani Beppe Provenzano, Matteo Orfini, Fausto Raciti, Francesco Boccia. Ringrazio il mondo di Con e Alessandro Delli Noci per gli attestati di stima e per avermi riconosciuto come il collante del dialogo tra i nostri mondi politici. Un grande grazie, in particolare, al Presidente della Regione, Michele Emiliano perchè crede sempre in me.

Ringrazio i compagni di partito, ringrazio i miei consiglieri comunali e provinciali, la mia Giunta, i miei collaboratori. Ringrazio i compagni di partito di Gallipoli, ma, oggi, non ho più dubbi: il mio posto è qui»

E chiude con un'ode alla sua città: "Mia Città che m’hai ispirato/brilli nel mio cuor come una stella/Mai come te qualcos'altro ho amato/Oh Gallipoli mia… Città Bella"