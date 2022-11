Gallipoli, il rimpasto di Minerva: vicesindaco Piteo, in giunta Padovano e Fattizzo

Rimpasto in Giunta a Gallipoli: il sindaco Stefano Minerva arruola nuovi assessori e rimodula alcune deleghe. Le sorprese non mancano: Tony Piteo è il nuovo vicesindaco e in Giunta entrano Giancarlo Padovano e Tonia Fattizzo. Fuori, invece, Rossana Nicoletti dopo che già Angelo Mita aveva lasciato (per motivi personali) l'esecutivo. In queste ore la presentazione della nuova squadra dopo la formalizzazione delle nomine.

Il sindaco: “Non è una Giunta di rottura, ma di continuità".

Il sindaco Stefano Minerva in conferenza stampa ha tirato le somme dell'operazione-rimpasto: “Questa nuova Giunta continuerà il lavoro svolto da quella precedente. Le Giunte si cambiano quando le cose non vanno o quando c’è una sostituzione necessaria da fare così come accaduto in questo caso per le dimissioni di Toti Di Mattina. Quindi quella che ora si nomina non sarà una Giunta di rottura, ma di continuità. Con le nomine si rimane nelle forze di maggioranza".

Cambi e deleghe: ecco i nomi

La prima novità è la nomina del consigliere Tony Piteo a vicesindaco di Gallipoli (incarico finora ricoperto da Riccardo Cuppone). Per le deleghe, invece, Piteo prende il posto della Nicoletti: Piteo guiderà l’assessorato alla Crescita e alla Visione con delega al Turismo, Pesca, Commercio, Partite Iva, Spettacolo, Eventi, Marine, Marketing Territoriale e Protezione Civile. Riccardo Cuppone è conferma assessore alla Bellezza, con delega ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Sport, Regolamenti Comunali, Contenzioso, Periferie, Peep 3, Portualità, Demanio e Patrimonio. Conferma in toto invece per Stefania Oltremarini quale Assessore alla Felicità, con delega alla Polizia Locale, Politiche Scolastiche, Associazionismo, Verde Pubblico, Arredo Urbano, Sviluppo Economico, Viabilità e Trasporti, Mobilità, Rapporti con gli Enti. Angelo Mita, dopo aver rassegnato le dimissioni, è sostituito in Giunta da Tonia Fattizzo che assume il ruolo di Assessore alla Gentilezza con delega al Piano Sociale di Zona, Servizi Sociali, Politiche Giovanili, dell'Infanzia e della Famiglia, Welfare, Sanità, Pari Opportunità. Ultima novità l’entrata in Giunta di Giancarlo Padovano come assessore alla concretezza con delega alla Programmazione Economico-Finanziaria, Bilancio e Tributi, Personale, Finanziamenti Comunitari e Parcheggi. Il sindaco Minerva terrà per per sé la delega all’Ambiente insieme a quella della Cultura.

Gli auguri a Di Mattina e il nuovo Consiglio

“Grazie ai nuovi assessori per aver accettato questo incarico – continua Minerva - e un ringraziamento a Toti Di Mattina a cui va il nostro augurio per la nuova nomina che a netto degli schieramenti deve essere un vanto per la città. Grazie ad Angelo Mita che per questioni personali di lavoro si è voluto dimettere, un grande professionista che non può dedicare il tempo dovuto alla città considerata la sua professione. Infine, grazie a Rossana Nicoletti che ha interpretato il ruolo di assessore con grande caparbietà e ha portato tante iniziative alla città ma che non smetterà di fare l’amministratore perché entrerà in consiglio e le saranno affidate alcune deleghe affinché possa lavorare in continuità.” Con le nuove nomine sarà ridisegnato il Consiglio Comunale: Nicoletti prenderà il posto di Tony Piteo in aula e Serena Pepe subentrerà, come prima dei non eletti, al posto di Giancarlo Padovano per la lista Forza del cuore.