A spasso tra le Tavole di San Giuseppe: i segreti della preparazione

Il 19 marzo è San Giuseppe, la Festa del papà. Per alcuni paesi del Basso Salento (ma non solo), è il giorno delle Tavole di San Giuseppe. In realtà, quello che c'è in tavola si può consumare a partire da mezzogiorno, ma i preparativi iniziano anche due o tre giorni prima.

Siamo stati a Minervino di Lecce che, insieme con le sue frazioni di Cocumola e Specchia Gallone, quest'anno ospita l'evento "Borghi divini: tra Santi, fiabe e Megaliti": la festa tradizionale è stata "ridisegnata" grazie alla partnership tra il Comune, guidato dal sindaco Ettore Caroppo, e l'associazione Mercatino del Gusto guidata da Michele Bruno. E farla conoscere rientra in una più ampia strategia di destagionalizzione dei flussi turistici puntando proprio sulle tradizioni antiche, quasi ancestrali, certamente suggestive e... saporite.