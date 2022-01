Arisa: «Vito Coppola? Ci abbiamo provato ma non è andata»: poi la cantante pubblica la foto hot

«Ci abbiamo provato, non è andata». Con queste parole Arisa mette la parola fine alla sua storia con Vito Coppola. I due si sono conosciuti a Ballando con le Stelle il talent che li ha portati alla vittoria, ma la complicità era evidente a tutti. Tra baci e foto i due, pur non confermando i rumors, non si erano nascosti nenache nel programma condotto da Milly Carlucci e una volta spenti i riflettori di ballando maestro e allieva ci hanno provato a stare insieme, ma non è andata bene. Dopo settimane di gossip a rispondere ai fan che si erano affezzionati alla coppia è stata la cantante stessa su instagram. Oggi mentre la cantante in viaggio verso Roma ha lanciato il box "fatemi una domanda" e subito è arrivata la curiosità: «ma con Vito?».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Arisa sempre più sensuale: «Il... VIDEO Arisa vince Ballando con le Stelle e si commuove: «Nessuno... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Arisa scrive a Babbo Natale: «Non... IL PROGRAMMA Ballando con le Stelle, da Arisa a Morgan: il meglio e il peggio... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Arisa è la vincitrice: «Nessuno... LA STOCCATA Arisa contro Serena Bortone: «La domanda sul film porno? Mi ha... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Arisa e la frecciata ad Amadeus:... RAI Ballando con le Stelle, Arisa si esibisce con la pancia scoperta....

Arisa con Vito Coppola è finita

Arisa non ha ignorato il follower e anzi ha voluto spiegare bene la situazione: «Ci abbiamo provato, non è andata. Per favore non chiedetegli più nulla di me». Da queste uniche dichiarazioni si percepisce che tra i due non è finita nel migliore dei modi e probabilmente lui vorrebbe metterci una pietra sopra. Ma non sono state le sue uniche parole scritte dall'artista: «Non sono triste. Gli voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza. L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare, una parte del tempo che impieghiamo per vivere e non è detto che per sentirci innamorati bisogna essere corrisposti, altrimenti non esisterebbe la fede.»

La foto hot

E l'ultimo messaggio della storia è chiaro: «Non è morto nessuno e ringrazio il cielo di averlo conosciuto. Ci siamo dati tanto». E poi scatta la foto nuda di fronte allo specchio.