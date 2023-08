Melpignano, la grande Notte della Taranta: tutte le immagini

Finalmente la 26esima edizione della Notte della Taranta. Un pubblico che cresce ogni anno e che oggi potrebbe battere i record in termini di presenze. A farlo pensare sono i conteggi fatti da chi, dietro le quinte, lavora per la buona riuscita del concerto. Tanti i corpi che hanno seguito, durante le prove, le voci che si sono susseguite sul grande palco che soterrà i ritmi forsennati delle musiche tarantolate arrangiate con sonorità che non hanno stravolto le canzoni tradizionali a cui è stata lasciata «l'impronta popolare», ha spiegato la maestra concertatrice Fiorella Mannoia affiancata da Brunori Sas, Arisa e Tananai ospiti di questa edizione dedicata alla identità.