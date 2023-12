The Voice Kids, stasera su Rai 1 la finale: tutti a tifare per i salentini Yari e Alice

Ultimo appuntamento della stagione con «The Voice Kids», la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. E ci sono anche due grandi protagonisti pugliesi, Yari e Alice.

Al timone del programma come sempre Antonella Clerici che, insieme ai coach Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa, è pronta per una serata di musica e divertimento insieme ai dodici giovani concorrenti in gara e alle loro famiglie. Arrivati al gran finale, stasera scopriremo chi sarà il vincitore del programma.