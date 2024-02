Sanremo 2024, pagelle delle prove: Negramaro intensi, Emma va già forte

Violini che si accordano, trombe il cui suono riempie la sala, coristi che provano le rispettive parti, tastieristi e chitarristi che in attesa del via dal direttore di palco stemperano l’attesa improvvisando. È (quasi) tutto pronto all’Ariston, che da domani a sabato ospiterà il Festival di Sanremo 2024. Oggi pomeriggio si sono svolte in teatro le prove generali dei 30 big in gara: un modo per farsi un’idea un po’ più precisa di come siano e suonino per davvero i brani. Da Annalisa ai Kolors, passando per i Negramaro, Alessandra Amoroso, Emma, Fiorella Mannoia, Geolier, Ghali e Loredana Bertè: ecco cosa aspettarsi.

