Arisa nuda sui social cerca marito: le foto scattate in Salento fanno impazzire il web

Salento galeotto anche per Arisa, nuda sui social per trovare marito. I fans si scatenano dopo aver visto le foto senza veli della cantante. Rosalba Pippa - in arte Arisa - reduce da un esibizione sopra le righe alla Notte della Taranta a Melpignano, pubblica delle foto di nudo scattate durante la vacanza salentina. Il post su instagram, però, ha più le sembianze di un annuncio "cerco/offro". Così come scritto nella didascalia del post, Arisa cerca un uomo di «max 45 anni, economicamente autosufficiente a cui piaccia solo e da matti l'organo sessuale femminile - specifica - in particolare il mio.»

La reazione dei fun e i commenti

In occasione del suo compleanno, Arisa ha deciso di fare un regalo ai suoi fans.

Sono tre le foto pubblicate in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Ogni foto di nudo si alterna ad uno scorcio del Salento, lo sfondo prescelto per il contenuto osé. Non mancano i commenti - pro e contro - dei fans, oltre 13mila: ma si distinguono un indifferente Emma Marrone che si limita ad augurare buon compleanno alla cantante, e uno scherzoso Mandrake che invece va dritto al punto. Il comico brindisino, abbagliato dalle foto pubblicate, si propone come candidato: «Ciao signora Arisa.. Sono il marito della signora Maria. Sono interessato.. A chi posso mandare il fax per l'interessamento?»