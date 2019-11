Il Papa benedice l'accordo di San Severo: «Con il domicilio nelle chiese, si restituisce dignità ai migranti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un «sentito ringraziamento» pubblico al Comune e alla Diocesi di San Severo in Puglia, in provincia di Foggia : lo ha pronunciato Papa Francesco a proposito dell'accordo - siglato lo scorso 28 ottobre dal cardinale ed elemosiniere apostolico Konrad Krajewski - che «permetterà ai braccianti dei ghetti della Capitanata , nel Foggiano, di ottenere una domiciliazione presso le parrocchie e l' iscrizione all'anagrafe comunale . La possibilità di avere i documenti d'identità e di residenza offrirà loro - ha sottolineato il Papa - nuova dignità e consentirà di uscire da una condizione di irregolarità e sfruttamento. Grazie tante al Comune e a tutti coloro che hanno lavorato a questo piano», ha detto il pontefice.“Via dell'Angelo custode” è il nome di fantasia della strada, sempre fittizia, creata dal Comune per dare seguito al patto: la Caritas e i servizi diocesani apriranno la pratica e la porteranno in Comune in modo che i migranti possano essere iscritti all'anagrafe. L'iscrizione significa poter accedere a servizi come la scuola, la sanità, la ricerca di un lavoro.