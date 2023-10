Vandali a Lecce: scritte con spray rosso contro l’identità digitale. «La morte della libertà». Imbrattata la sede dell'Anagrafe

Nel mirino dei vandali questa volta c'è la digitalizzazione. La sede di via Aldo Moro dell'Anagrafe del Comune di Lecce è stata imbrattata da scritte con lo spray di colore rosso. Ad accompagnare le scritte, il simbolo della doppia W rossa, inscritta dentro un cerchio dello stesso colore riconducibile al gruppo no wax "Guerrieri ViVi".

Le frasi comparse sui muri

Questa mattina - 10 ottobre - gli impiegati comunali e quelli di altri uffici presenti nella palazzina - hanno trovato la "sorpresa": muri imbrattati con la vernice rossa. "Agenda 2030 non soluzione ma solo digitale prigione", recita una delle scritte. "Digitale Id morte della libertà", e poi ancora "Useranno la tecnologia per ridurci in prigionia" e "Spid e Id non soluzione ma digitale prigione".

Sono passati i tempi cui si prendevano di mira i vaccini covid e i green pass, adesso è il momento di puntare il dito contro la digitalizzazione, la tecnologia e l'identità digitale.

Sul posto la polizia locale e la Digos per i rilievi del caso e per verificare la presenza di telecamere.