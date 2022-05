Disservizi e code agli uffici dell'Anagrafe di Lecce: gli utenti chiamano i carabinieri

In coda dall'alba, esausti dalle lungaggini, dai ritardi, dai disservizi. Caos all'Anagrafe di Lecce: sono stati chiamati i carabinieri e gli utenti hanno occupato gli uffici. Un problema annoso: rinnovare la carta d'identità agli uffici del Comune di Lecce è oramai diventata un'impresa. Adesso diventa arduo anche prenotare un appuntamento. Così questa mattina, all'ennesima coda, c'è chi ha chiamato anche i carabinieri.

La segnalazione

Un lettore di Quotidiano presente all'Anagrafe di recente ha segnalato: «Dovevo rinnovare la carta d’identità, ma dopo lo stop alle prenotazioni, vengono distribuiti giornalmente 10/15 numeretti al mattino per i cittadini più fortunati. Gli altri se hanno fortuna slittano ai giorni successivi. Peccato però che questa mattina alle ore 6,30, cioè due ore prima dell’apertura, chi arrivava era già fuori tempo massimo».

Il cittadino è tornato in viale Aldo Moro alle 10, chiedendo di poter parlare con il dirigente, ma dopo l'attesa è dovuto andar via «a lavorare» precisa. «Una persona che ha assistito a tutta la scena - prosegue nella lettera - mi ha preso in disparte dicendomi di aver risolto il problema recandosi presso un altro comune. Sono quindi andato al comune di Surbo e una impiegata molto cordiale e molto professionale mi ha detto che con il nullaosta avrei potuto richiedere il rinnovo del documento lì da loro. Ho obiettato che avere il nullaosta, date le premesse, non sarebbe stato semplice e mi hanno reso il servizio previa compilazione di una dichiarazione. Mi sono vergognato da leccese. È scandaloso che ci si sforzi di accogliere i turisti nelle migliori condizioni possibili e poi si maltrattino i propri cittadini».

La risposta dell'assessore

«Il problema esiste, il personale non c'è e la situazione si sta aggravando - ha ammesso l'assessore e vicesindaco Sergio Signore che questa mattina si è presentato in ufficio per verificare la problematica -. Sono andate in pensione 12 impiegati e ora abbiamo solo due sportelli aperti, uno che smaltisce le persone con prenotazione e l'altro che riceve i cittadini presenti. Non si riesce a garantire risposte a più di 30 utenti per volta. Stiamo cercando di capire come fare».