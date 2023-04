Oltre tre mesi per un appuntamento per il rinnovo della carta di identità elettronica. I tempi per il Comune di Bari non fanno che allungarsi e proprio in vista dell’avvicinarsi dell’estate l’amministrazione ha deciso di correre ai ripari con open day e aperture straordinarie degli sportelli. Al momento la situazione non è delle migliori: cinque sono le delegazioni dove è possibile rinnovare il documento di identità e i tempi sono davvero lunghi. A Carrassi non ci sono disponibilità neanche per agosto; per Carbonara e per gli uffici centrali di largo Fraccacreta la prima disponibilità è per il 26 luglio mentre per il San Paolo e Santo Spirito prime disponibilità il 18 luglio.

APPROFONDIMENTI IDENTITA' DIGITALE Spid non sarà abolito (per ora): verso il rinnovo delle convenzioni. Ma l'Ue lavora a una nuova app unica LECCE Lecce, il sindaco annuncia 100 assunzioni dopo il caos Anagrafe



Da qui la decisione del Comune di fare partire già dalla prossima settimana due aperture straordinarie a largo Fraccacreta, il martedì e il mercoledì, in modo da smaltire quante più domande possibili. A maggio sarà inoltre programmato un altro open day.

Il Comune inoltre sta puntando molto sulla digitalizzazione dei servizi, per poter ridurre il possibile le liste di attesa per la richiesta dei certificati. Al costo di 4 milioni e 600mila euro sarà completato entro il 2023 il progetto “Transizione digitale e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi”, che porterà alla realizzazione delle prime “Isole digitali”: dei totem, installati negli uffici di largo Fraccacreta, che permetteranno di richiedere e stampare in tempo reale dei certificati.

Si va verso la digitalizzazione



«Il progetto è molto vasto – spiega il vicesindaco Eugenio Di Sciascio – e mira a portare avanti il processo di informatizzazione ed automazione dell’ente attraverso la digitalizzazione di nuovi asset, la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi comunali e la realizzazione di isole digitali per una migliore distribuzione e fruizione dei servizi al cittadino. Un ulteriore passo in avanti nel processo di transizione dal cartaceo al digitale». Più di 400 mila atti di nascita, dal 1950 in avanti, che sono custoditi negli archivi dei servizi demografici di Bari, verranno convertiti in formato digitale. Questa digitalizzazione dei registri di stato civile, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2023, consentirà di ridurre il volume complessivo dei registri comunali, di diminuire il tempo di lavorazione delle pratiche e di rendere rapida e tempestiva la ricerca di atti e certificati per tutti i cittadini (ad oggi il servizio è disponibile solo per le nascite avvenute dopo il 1° gennaio 1992). L’informatizzazione dei registri di stato civile porterà anche ad un aumento dell’operatività degli uffici di stato civile, con una riduzione del tempo di produzione dei certificati e l’eliminazione di errori di trascrizione e incoerenze tra atti e annotazioni.

Due obiettivi da raggiungere



In particolare, il progetto contribuirà alla realizzazione di due obiettivi: primo, completamento del processo di informatizzazione dei registri di stato civile, attraverso la scansione e metadatazione degli atti di nascita e di matrimonio a partire dal 1950 e reingegnerizzazione dei processi amministrativi e-gov ad essi correlati. Secondo, la realizzazione di isole digitali presso alcuni edifici comunali, attraverso le quali sarà possibile accedere ai servizi E-gov e richiedere direttamente i certificati desiderati.

«Si tratta di un servizio importante che stiamo svolgendo – conclude Di Sciascio – con la digitalizzazione degli atti di nascita e in seguito anche di quelli di matrimonio o di morte, sarà molto più facile per il cittadino accedere a dei documenti che hanno valore appunto civile, con un risparmio non indifferente di tempo. Ovviamente anche questa documentazione sarà messa a disposizione online».



© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA