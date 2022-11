Elicottero precipitato, il dolore del figlio del pilota: «Ancora tante cose da fare insieme»

Un padre che muore è la terra sotto i piedi che ti manca all'improvviso. Ieri mattina Luigi Ippolito, 60enne pilota di Alidaunia dopo 20 anni da dipendente di Aliparma, è entrato nella stanza del figlio, ha tirato giù le tapparelle per lasciarlo riposare e si è premurato di rimboccargli le coperte: che si abbiano 5 o 50 anni, poco importa. Un padre, se hai freddo - nel letto come nella vita - ti copre. Poi s'è infilato in tasca le caramelle del suo ragazzo, ha dato un bacio alla moglie Ermelinda ed è andato al lavoro.





Il resto sono attimi di terrore e di attesa, la notizia dell'elicottero scomparso dai radar, il ritrovamento del relitto e delle vittime, del corpo di papà Luigi, volato via con le carezze che avrebbe voluto ancora dare a suo figlio Francesco, 28 anni, giornalista e collaboratore del nostro giornale. Lo strazio trabocca: «Non è giusto. Avevamo ancora tanto da fare insieme» ha scritto Francesco.

«La mia laurea alle porte, il mio futuro. La mia vita si è spezzata oggi. Sei volato via e lì sei rimasto. Tu, pilota di aerei e di elicotteri, tra i più bravi d'Italia». Non c'è consolazione nel dramma, solo un appiglio cui aggrapparsi per non precipitare: l'orgoglio per quel padre, re dei cieli di Puglia che è stato tradito proprio dal cielo plumbeo di ieri e dall'elicottero che pilotava ogni giorno da anni.

Accanto a Luigi Ippolito, il 39enne copilota Andrea Nardelli, anche lui foggiano. Defilato e refrattario alle vetrine dei social, Andrea aveva una grande passione per la fotografia: osservare il mondo, rivoltarlo coma una tasca dall'abitacolo di un elicottero o da dietro un obiettivo, in fondo cambia poco. «Sei diventato pilota di elicotteri con tanti sacrifici. Tuoi e della tua famiglia. Mancherai a tante persone che hanno avuto il dono di incontrarti» ha scritto il suo amico Giuseppe.

Luigi e Andrea non ci sono più. Restano le domande: «Perché lui - ha chiesto ancora Francesco Ippolito -. Perché Dio mio? Perché mi hai abbandonato? A certe domande io non sono in grado di rispondere». E risposte, forse, non ce ne sono.