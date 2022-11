Elicottero precipitato: sette morti, anche due fratelli di 13 e 14 anni. Aperta un'inchiesta per disastro aviatorio

Tragedia nei cieli di Puglia: l'elicottero con a bordo 7 persone scomparso dai radar questa mattina intorno alle 10.30, è precipitato ed è stato ritrovato a Castelpagano nei pressi di Apricena in provincia di Foggia. Tutti morti gli occupanti del velivolo. A bordo viaggiava una famiglia di turisti sloveni - madre, padre, e due figli di 14 e 13 anni.

Con loro c'erano anche un medico pugliese, Maurizio De Girolamo, di guardia alle Isole Tremiti che rientrava a fine turno, il pilota Luigi Ippolito di origine foggiana e il co-pilota Andrea Nardelli.

Aperte due inchieste

La procura di Foggia ha aperto un'inchiesta per disastro aviatorio colposo contro ignoti. Parallelamente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza e l’invio di un team investigativo sul sito dell’incidente. Scopo dell'inchiesta è di identificare le cause degli eventi, al fine di evitarne il ripetersi.

Sul posto della tragedia il procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, in compagnia del sostituto procuratore Matteo Stella. Non ancora chiare le cause che hanno provocato la tragedia: nelle prossime ore saranno effettuati accertamenti tecnico/scientifici sui resti del velivolo e in particolare sulla scatola nera presente a bordo.

De Girolamo era il padre di Carlo, deputato della XVIII Legislatura, eletto in Emilia Romagna. Dal sindaco di Venezia e presidente di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro, la vicinanza al deputato: «Con profonda tristezza che ho appreso del tragico incidente di elicottero che è costato la vita a sette persone tra le quali il medico del 118 Maurizio De Girolamo. Arrivino al figlio Carlo, deputato della XVIII legislatura, e a tutta la sua famiglia le più sentite condoglianze a nome mio e di tutto Coraggio Italia per la scomparsa del dott. De Girolamo, tragicamente accaduta nell'espletamento del suo incarico professionale di medico sempre a servizio del prossimo».

L'elicottero scomparso

L'elicottero con a bordo 7 persone, ha perso i contatti radio intorno alle 10.30 di questa mattina ed è scomparso dai radar nella zona di Apricena, in provincia di Foggia. Partito alle 9.20 dalle Isole Tremiti, nel Foggiano, intorno alle 10.30 ha perso il contatto radar con la torre di controllo mentre effettuava il servizio sulla tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti.

L'ultimo contatto poi il silenzio

L'ultimo contatto avuto dall'elicottero è stato nella zona tra Apricena e San Severo sul basso Gargano. Un'area sulla quale è in corso un temporale. Alle ricerche hanno preso parte oltre 40 militari dell'arma, tra cui i reparti speciali dei "Cacciatori di Puglia" che hanno raggiunto le zone più impervie del promontorio del Gargano mentre tre elicotteri dei Carabinieri sorvolavano l'intera zona. Le battute di ricerca si sono concentrate tra terra e mare nella zona tra San Severo, Apricena e Rignano Garganico, sempre nel Foggiano dove poi è stato rinvenuto.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sta seguendo con attenzione la vicenda mantenendosi in contatto con il presidente dell'Enac Pierlugi Umberto Di Palma ed è già in fase di organizzazione un incontro - entro la fine della prossima settimana - per fare il punto della situazione sulla situazione generale dell'aviazione civile.

I nomi delle vittime

Questi i nomi delle persone che erano a bordo: i quattro turisti sloveni sono tutti componenti di una stessa famiglia: Bostjan Rigler, di 54 anni; Jon Rigler di 44; MatejaCurk Rigler, di 44; Liza Rigler Liza di 13 anni. A bordo c'era anche Maurizio De Girolamo, di 64 anni, medico del 118 che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro alle Tremiti, e i piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, 39enne di Foggia.

Il servizio turistico da e per le Tremiti

L'elicottero è un volo della compagnia Alidaunia, con base a Foggia, che effettua una linea turistica di collegamento tra il capoluogo dauno e le isole Tremiti. Si tratta dell'unica azienda italiana ad effettuare voli di linea elicotteristici per trasporto passeggeri, merci e posta

Stando al programma orario di Alidaunia, in questo periodo il sabato sono programmati quattro voli di andata da Foggia e quattro di ritorno dalle Tremiti. Quello diretto dura circa venti minuti. Uno di andata e uno di ritorno prevedono anche scali a Peschici e Vieste, con durata di cinquanta minuti. La compagnia Alidaunia effettua anche servizi di protezione civile e servizi di elisoccorso 118.

Alidaunia, società attiva da 30 anni a Foggia

Il velivolo precipitato a Foggia in cui hanno perso la vita 7 persone faceva parte della flotta area dell'Alidaunia, società di elitrasporto presente da trent'anni nel territorio foggiano. Dal 1985 in convenzione con la Regione Puglia garantisce il trasporto pubblico locale quotidiano tra Foggia e le Isole Tremiti. Alidaunia è titolare di servizi di protezione civile, elisoccorso 118 ed eliambulanza per conto di Pubbliche Amministrazioni in varie regioni d'Italia. «Siamo profondamente scossi per l'accaduto, non abbiamo ancora una chiara visione di cosa sia potuto accadere», ha commentato Roberto Pucillo amministratore delegato di Alidaunia che gestisce insieme alla figlia Valentina Roberta procuratore legale della stessa società.

Il cordoglio di Emiliano e Palese

Intanto il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha deciso di rientrare in Puglia. Il governatore si trovava a Roma dove stava partecipando al corteo per la pace. «Dal momento della scomparsa dell'elicottero, Emiliano è rimasto in costante contatto con il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, e con il vice presidente della Regione, Raffaele Piemontese, per seguire le operazioni di ricerca. Appena appresa la notizia del ritrovamento Emiliano ha lasciato il corteo per rientrare in Puglia, a Foggia», comunica la Regione.

«Siamo profondamente scossi dalla morte delle sette persone che erano a bordo dell'elicottero precipitato tra le Isole Tremiti e Foggia e, in particolare, dalla morte del collega medico del servizio 118, Maurizio De Girolamo, che smontava dal turno di notte e stava facendo ritorno a casa». Lo afferma in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese. «È una grave perdita non solo per la sua famiglia, a cui vanno tutto il nostro cordoglio e la nostra vicinanza, ma per l'intero sistema sanitario pugliese che, non va mai dimenticato, è fatto - aggiunge Palese - di medici ed operatori sanitari che lavorano alacremente con spirito di servizio e abnegazione, spesso mettendo anche a rischio la propria vita pur di garantire assistenza ai cittadini».