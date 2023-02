Elicottero precipitato, Ippolito dedica la laurea al papà pilota morto nello schianto

Ha dedicato la tesi di laurea a suo padre, morto tre mesi fa in un incidente aereo: “Tutto solo per Gigi: un pilota – ha scritto - non muore mai, vola solo un po’ più in alto”. Sono le parole che Francesco Ippolito ha dedicato a suo padre Luigi, pilota dell’elicottero dell’Alidaunia precipitato 103 giorni fa vicino alle isole Tremiti.

Prosegue l'inchiesta per fare luce sullo schianto

E’ in corso una inchiesta della Procura di Foggia per accertare le cause dell’incidente che provocò la morte di sette persone: i due piloti, Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, un medico del 118 Maurizio De Girolamo, una coppia di sloveni Bostjan Rigler e la moglie Mateja Curk Rigler e i loro due figli di 14 e 13 anni. Francesco due giorni fa si è laureato in Ingegneria Civile strutturale a Bari nel giorno in cui è diventato dottore, con 110 e lode, ha mandato un messaggio attraverso i social, ricordando suo padre.